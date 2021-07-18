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Дочь Сергея Шойгу опубликовала новое видео с отцом на отдыхе в Туве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:47
Армия
Дочь Сергея Шойгу опубликовала новое видео с отцом на отдыхе в Туве
Невские Новости  /  Надежда Капранова

 

Москва, 18 июля. Дочь министра обороны России Сергея Шойгу опубликовала видеозапись с отцом, которая была сделана во время их совместного отдыха.

Видео, на котором запечатлен глава оборонного ведомства, появилось на странице Ксении Шойгу в Instagram. В социальной сети она также поделилась фотографиями отца.

На снимках можно увидеть, как министр обороны занимается рыбалкой и резьбой по дереву, а также катается на лошади. При этом Ксения поблагодарила его за время, которое им удается проводить вместе.

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россия шойгу тува
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