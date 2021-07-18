Баранец назвал главный «разоблачительный фактор» китайских разведчиков

Национальные особенности шпионов той или иной страны накладывают свой отпечаток на специфику их работы. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Разведывательные службы разных стран — далеко не одинаковы по силе и опытности. В мире широко известны своим могуществом и даже безнаказанностью израильский «Моссад», американское ЦРУ и британская МИ-6. Про агента последней по имени Джеймс Бонд вот уже 60 лет снимаются невероятно популярные фильмы. Однако не все то золото, что блестит: в современном мире лучше всего разведданные собирают спецслужбы совершенно других стран. Одна из них принадлежит самой густонаселенной стране мира с едва ли не самой мощной экономикой, которая так сильно страшит США, — Китайской Народной Республике.

«Китайская разведка сегодня по праву считается одной из крутейших на планете, — заявил Баранец. — Что же касается военно-технической разведслужбы этой страны, то ее вообще называют «пылесосом», поскольку она собирает вообще все, что только возможно».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», китайцы «шарят по всему миру», выуживая самые лучшие идеи в сфере военной техники.

«Гениальность же их заключается в том, что путь от захвата информации до ее применения в военном производстве — едва ли не самый короткий по сравнению с остальными государствами, — отметил эксперт. — Но у них есть одна проблема, которая сильно затрудняет работу, а именно: национальная особенность их физиономий, служащая серьезным разоблачительным фактором при выполнении задания».

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН подчеркнул, что в США и Англии каждый человек с «узкими и умными глазами» тут же берется на карандаш как подозреваемый в работе на китайские спецслужбы.

«Так что разведка КНР, несмотря на свой профессионализм, всего лишь на втором месте по крутости после спецслужб Российской Федерации, — заявил Баранец. — Однако это не мешает нам перенимать некоторые их приемы и методы работы, несмотря на то, что и сами мы не лыком шиты».

Тем не менее, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», китайцы добились выдающихся успехов в разведке за последние десятилетия.

«И тому военно-техническому прогрессу, который КНР сейчас имеет, она обязана зорким узким глазам и хорошо слышащим ушам своих агентов», — резюмировал эксперт.

Ранее собеседник ФАН назвал британскую разведку «одной из самых слабых в мире».