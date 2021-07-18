Столкновения израильтян и палестинцев произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

Иерусалим, 17 июля. В районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильтянами, отмечающими национальный день траура, и палестинцами. По данным Middle East Eye, в результате инцидента пострадали десятки человек.
Как заявили СМИ Израиля, группа мусульман забаррикадировалась на территории храмового комплекса, пытаясь помешать восхождению евреев на гору для совершения молитвы и бросая в них камни. В ответ израильская полиция силовым путем попыталась разогнать демонстрацию и вынудила арабов покинуть помещения мечети.
First moments of when Israeli forces stormed the Al-Aqsa Mosque compound after Fajr prayer this morning. pic.twitter.com/WcA07edm8G— Arwa Ibrahim (@arwaib) July 18, 2021
В свою очередь, палестинские издания сообщили, что правоохранители перекрыли ворота Аль-Аксы и начали обыски людей, после чего силой вытеснили мусульман с территории, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем храм заняли несколько сотен израильтян.
Photos documenting some of the damage resulting from the Israeli attack today on the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem.#SaveAqsa pic.twitter.com/U1r4fcOjpi— Quds News Network (@QudsNen) July 18, 2021
Ранее палестинские СМИ сообщали о призывах ультраправых евреев силой ворваться в мечеть Аль-Акса в национальный день траура Девятое ава, в который, согласно иудаизму, были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. По христианскому календарю в текущем году эта дата выпала на 17–18 июля.
Today is Tisha B’Av, a Jewish fast commemorating the distraction of the Temple.— Abraham Gutman ???? אברהם גוטמן (@abgutman) July 18, 2021
Jewish worshipers planned to visit Temple Mt. So what did Israel do to facilitate that?
Enter violently after mourning prayer and clear the Al-Aqsa compound.pic.twitter.com/NTHPif5oIm
Мечеть Аль-Акса, стоящая на Храмовой горе, является одним из самых почитаемых мест как в исламе, так и в иудаизме, что неоднократно становилось причиной столкновений между евреями и палестинцами. Напомним, что 10 мая текущего года здесь произошли беспорядки из-за решения израильских властей ограничить доступ к святыне для мусульман. В ходе столкновений между палестинцами и полицией, которые продолжались двое суток, сотрудники правоохранительных структур применяли резиновые пули и слезоточивый газ. По сообщениям палестинцев, тогда ультраправые религиозные группы Израиля также подстрекали еврейское население захватить мечеть и установить над ней государственный флаг.
После этого ХАМАС из сектора Газа начал массированные ракетные обстрелы городов Израиля, ВВС которого в ответ наносили удары по объектам группировки. Жертвами конфликта, продолжавшегося 11 дней, стали 12 израильтян и 232 палестинца, количество раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек, большинство из них — жители сектора Газа.