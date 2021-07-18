Столкновения израильтян и палестинцев произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

Иерусалим, 17 июля. В районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильтянами, отмечающими национальный день траура, и палестинцами. По данным Middle East Eye, в результате инцидента пострадали десятки человек.

Как заявили СМИ Израиля, группа мусульман забаррикадировалась на территории храмового комплекса, пытаясь помешать восхождению евреев на гору для совершения молитвы и бросая в них камни. В ответ израильская полиция силовым путем попыталась разогнать демонстрацию и вынудила арабов покинуть помещения мечети.

First moments of when Israeli forces stormed the Al-Aqsa Mosque compound after Fajr prayer this morning. pic.twitter.com/WcA07edm8G — Arwa Ibrahim (@arwaib) July 18, 2021

В свою очередь, палестинские издания сообщили, что правоохранители перекрыли ворота Аль-Аксы и начали обыски людей, после чего силой вытеснили мусульман с территории, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем храм заняли несколько сотен израильтян.

Photos documenting some of the damage resulting from the Israeli attack today on the Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem.#SaveAqsa pic.twitter.com/U1r4fcOjpi — Quds News Network (@QudsNen) July 18, 2021

Ранее палестинские СМИ сообщали о призывах ультраправых евреев силой ворваться в мечеть Аль-Акса в национальный день траура Девятое ава, в который, согласно иудаизму, были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. По христианскому календарю в текущем году эта дата выпала на 17–18 июля.

Today is Tisha B’Av, a Jewish fast commemorating the distraction of the Temple.



Jewish worshipers planned to visit Temple Mt. So what did Israel do to facilitate that?



Enter violently after mourning prayer and clear the Al-Aqsa compound.pic.twitter.com/NTHPif5oIm — Abraham Gutman ???? אברהם גוטמן (@abgutman) July 18, 2021

Мечеть Аль-Акса, стоящая на Храмовой горе, является одним из самых почитаемых мест как в исламе, так и в иудаизме, что неоднократно становилось причиной столкновений между евреями и палестинцами. Напомним, что 10 мая текущего года здесь произошли беспорядки из-за решения израильских властей ограничить доступ к святыне для мусульман. В ходе столкновений между палестинцами и полицией, которые продолжались двое суток, сотрудники правоохранительных структур применяли резиновые пули и слезоточивый газ. По сообщениям палестинцев, тогда ультраправые религиозные группы Израиля также подстрекали еврейское население захватить мечеть и установить над ней государственный флаг.

После этого ХАМАС из сектора Газа начал массированные ракетные обстрелы городов Израиля, ВВС которого в ответ наносили удары по объектам группировки. Жертвами конфликта, продолжавшегося 11 дней, стали 12 израильтян и 232 палестинца, количество раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек, большинство из них — жители сектора Газа.