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Столкновения израильтян и палестинцев произошли на Храмовой горе в Иерусалиме
Весь мир
Столкновения израильтян и палестинцев произошли на Храмовой горе в Иерусалиме
Global Look Press  /  Hannelore Foerster via www.imago / www.imago-images.de

Иерусалим, 17 июля. В районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между израильтянами, отмечающими национальный день траура, и палестинцами. По данным Middle East Eye, в результате инцидента пострадали десятки человек.

Как заявили СМИ Израиля, группа мусульман забаррикадировалась на территории храмового комплекса, пытаясь помешать восхождению евреев на гору для совершения молитвы и бросая в них камни. В ответ израильская полиция силовым путем попыталась разогнать демонстрацию и вынудила арабов покинуть помещения мечети.

В свою очередь, палестинские издания сообщили, что правоохранители перекрыли ворота Аль-Аксы и начали обыски людей, после чего силой вытеснили мусульман с территории, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем храм заняли несколько сотен израильтян.

Ранее палестинские СМИ сообщали о призывах ультраправых евреев силой ворваться в мечеть Аль-Акса в национальный день траура Девятое ава, в который, согласно иудаизму, были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. По христианскому календарю в текущем году эта дата выпала на 17–18 июля.

Мечеть Аль-Акса, стоящая на Храмовой горе, является одним из самых почитаемых мест как в исламе, так и в иудаизме, что неоднократно становилось причиной столкновений между евреями и палестинцами. Напомним, что 10 мая текущего года здесь произошли беспорядки из-за решения израильских властей ограничить доступ к святыне для мусульман. В ходе столкновений между палестинцами и полицией, которые продолжались двое суток, сотрудники правоохранительных структур применяли резиновые пули и слезоточивый газ. По сообщениям палестинцев, тогда ультраправые религиозные группы Израиля также подстрекали еврейское население захватить мечеть и установить над ней государственный флаг.

После этого ХАМАС из сектора Газа начал массированные ракетные обстрелы городов Израиля, ВВС которого в ответ наносили удары по объектам группировки. Жертвами конфликта, продолжавшегося 11 дней, стали 12 израильтян и 232 палестинца, количество раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек, большинство из них — жители сектора Газа.

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