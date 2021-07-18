Дочь Шойгу показала редкие снимки семейного отдыха с отцом в Туве

Москва, 18 июля. Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу опубликовала на своей странице в социальной сети уникальные кадры отдыха с отцом — Сергеем Шойгу.

По имеющейся информации, снимки были сделаны Ксенией во время семейного отдыха в Туве. На опубликованных фотографиях Шойгу запечатлен во время рыбалки. Дочь министра обороны РФ также выложила снимок, на котором она стоит с отцом в обнимку.

«Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!» — написала она в Instagram.

Стоит отметить, что к публикации девушка приложила ролик, на котором видно, как министр работает с древесиной.

Ранее Ксения Шойгу и ее жених Алексей Столяров заявили, что ждут ребенка. В интервью СМИ дочь главы Минобороны РФ призналась, что детей они со своим избранником не планировали, поскольку девушка и не знает, «как тут можно планировать».