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Корнилов рассказал, как демократы США пытаются обеспечить победу на выборах в 2022
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Политика
Корнилов рассказал, как демократы США пытаются обеспечить победу на выборах в 2022
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Соединенные Штаты ожидает серьезная битва накануне выборов в Конгресс США в 2022 году, уверен политолог Владимир Корнилов.

Республиканцы и демократы называют свои усилия борьбой за демократию и права человека. Однако при внимательном анализе становится ясно, что их действия направлены на попытку обеспечить победу на выборах до процедуры волеизъявления. Стороны пытаются переписать законы под себя, убежден эксперт. Противостояние республиканцев и демократов оценил сам президент США Джо Байден. Он сравнил борьбу двух сил с Гражданской войной, отметил политолог.

«Мы стоим перед самым серьезным испытанием для нашей демократии со времен Гражданской войны. Это не гипербола. Со времен Гражданской войны», — сказал Байден.

Корнилов обратил внимание, как демократы пытаются обеспечить себе победу на выборах в 2022 году. Он рассказал о недавнем случае в США, когда 56 техасских парламентариев улетели на двух чартерных рейсах в Вашингтон. Они стремились сорвать попытки республиканцев изменить правила выборов в штате, пояснил эксперт.

«И хотя демократы находятся в абсолютном меньшинстве в местной легислатуре, в их отсутствие не набирается кворум для проведения заседаний (необходимо более двух третей конгрессменов)», — констатировал он в колонке для РИА Новости.

Ранее стало известно об изменении риторики демократов в вопросе финансирования полиции. Байден представил новую стратегию, которая предполагает увеличение бюджета в правоохранительной сфере.

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сша корнилов байден
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