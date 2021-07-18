Почти 3 тыс. тонн ценной рыбы может погибнуть в Дагестане из-за нехватки воды

Махачкала, 18 июля. Около трех тысяч тонн выращиваемых на рыбокомбинате в Тарумовском районе Дагестана ценных пород рыб могут погибнуть из-за недостатка воды. Врио главы республики Сергей Меликов поручил профильным ведомствам решить проблему.

ОАО «Широкольский рыбокомбинат» функционирует около 40 лет. В настоящее время общая площадь прудов на предприятии составляет 7,5 тысячи гектаров, на которых разводят осетровые породы рыб, карпов, толстолобиков, белых амуров.

По словам заместителя гендиректора комбината Насрулы Гаджимусаева, предприятие получает воду из гидроузла «Брянский», однако происходит это со значительными перебоями. Вода поступает только 15 дней в месяц, по графику ее могут отключить и вовсе на полгода. В таких условиях порядка трех тысяч тонн ценной рыбы может погибнуть, уверяет специалист.

«Нам составили график, по которому на шесть месяцев перекроют воду. Как можно в течение полугода сохранить рыбу? Идет испарение, подводная фильтрация, сверху поступления воды нет. Сейчас нам подают воду 15 дней в месяц. Это неприемлемо, так как толстолобик может вырасти в таких условиях, но осетровые без проточной воды не выживают. Если концентрация кислорода в растворенном виде станет ниже трех миллиграммов на литр, то вся рыба погибнет. Это 1,2 тысячи тонн осетровой и 1,5 тысячи тонн частиковой рыбы», — рассказал журналистам Гаджимусаев.

С проблемой лично ознакомился врио главы Дагестана Сергей Меликов. После посещения предприятия он поручил региональным минприроды и минмелиоводхозу поддержать рыбокомбинат.

«Профильные органы власти рассмотрят возможность поддержки предприятия в решении проблемных вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Гидроузел «Брянский» находится на территории Кизлярского района Дагестана. В 2018 году минмелиоводхоз региона начал работы по масштабной реконструкции оросительных систем на севере республики, включая этот гидроузел. Первый этап работ уже завершился.

Ранее ФАН сообщал, что на дагестанском побережье Каспийского моря были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Среди возможных причин их гибели специалисты называли даже коронавирусную инфекцию.