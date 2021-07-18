Спортивное подразделение Fiat выпустило две новинки

Турин, 18 июля. Автомобилестроительная компания из Италии Abarth презентовала новинки F595 и 695 Esseesse.

Один из новых автомобилей спортивной дочки Fiat под индексом F595 был сконструирован по мотивам Abarth 595 Turismo с целью отметить 50-летний юбилей гоночного Formula Italia. Об этом пишет speedme.

Автоэксперты утверждают, что современный Formula 4 получил свое развитие благодаря модели Formula Italia. Двигатель 1.4 T-Jet устанавливается как в Abarth 595 Turismo, так и в F595. Он может похвастаться 165 л.с. мощности.

Внешне машина отличается голубым декорированием и 17-дюймовыми литыми дисками. Авто доступно в комплектациях хетчбэка и квазикабриолета. Abarth F595 может развивать скорость в 100 км/ч за 7,3 секунды.

Хот-хэтч Abarth 695 Esseesse обладает таким же силовым агрегатом, однако уже со 180 л.с. мощности, а разгон машины до сотни занимает 6,7 секунды. Стоимость модели начинается от 36,4 тыс. евро. Версия 695 Esseesse входит в Collectors’ Edition, из-за чего ее количество будет ограничено.