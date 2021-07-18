Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 16:16
16:14
Общество
Расход воды на полив растений в Петербурге увеличили на 20% из-за жары
16:12
Происшествия
Прокуратура предложила ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
16:11
Общество
Экскурсионный двухэтажный поезд впервые проедет через Алтайский край
16:10
Общество
Азовское море обошло Черное по температуре воды и прогрелось до +29 градусов
16:08
Общество
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как действенно убрать лишний жир с живота
16:00
Общество
Вассерман рассказал, почему усилилась наркотизация населения в период пандемии
15:59
Происшествия
Два дополнительных самолета Бе-200 вылетели в Якутию для тушения пожаров
15:55
Общество
Названы три признака рака кишечника, которые возникают после еды
15:55
Происшествия
Три человека отравились угарным газом на фестивале кантри-музыки в Мичигане
15:54
Армия
В Минобороны России анонсировали начало тактических учений по отработке ПВО Москвы
Все новости

Спортивное подразделение Fiat выпустило две новинки
Экономика
Спортивное подразделение Fiat выпустило две новинки
abarth.com  /  ABARTH

Турин, 18 июля. Автомобилестроительная компания из Италии Abarth презентовала новинки F595 и 695 Esseesse.

Один из новых автомобилей спортивной дочки Fiat под индексом F595 был сконструирован по мотивам Abarth 595 Turismo с целью отметить 50-летний юбилей гоночного Formula Italia. Об этом пишет speedme.

Автоэксперты утверждают, что современный Formula 4 получил свое развитие благодаря модели Formula Italia. Двигатель 1.4 T-Jet устанавливается как в Abarth 595 Turismo, так и в F595. Он может похвастаться 165 л.с. мощности.

Внешне машина отличается голубым декорированием и 17-дюймовыми литыми дисками. Авто доступно в комплектациях хетчбэка и квазикабриолета. Abarth F595 может развивать скорость в 100 км/ч за 7,3 секунды.

Хот-хэтч Abarth 695 Esseesse обладает таким же силовым агрегатом, однако уже со 180 л.с. мощности, а разгон машины до сотни занимает 6,7 секунды. Стоимость модели начинается от 36,4 тыс. евро. Версия 695 Esseesse входит в Collectors’ Edition, из-за чего ее количество будет ограничено.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Спортивное подразделение Fiat выпустило две новинки
abarth F595 695 Esseesse
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru