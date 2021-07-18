Диетолог Елена Соломатина рассказала, как действенно убрать лишний жир с живота

Избыток висцерального жира — проблема для многих людей, так как он нарушает гормональный фон, вызывает воспаление в организме и повышает риск возникновения серьезных заболеваний. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН рассказала, какая диета позволит наиболее эффективно убрать этот тип жира с живота.

По словам эксперта, прежде всего нужно потреблять продукты с низким гликемическим индексом — этот коэффициент показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови.

«Если человек потребляет продукты с высоким гликемическим индексом, то у него быстрее будет расти глюкоза, которая перерабатываться инсулином в жир, — рассказала Соломатина. — Этот жир откладывается именно в области живота. Вот почему говорят про «пивной живот» — не потому, что пиво калорийно, оно по калорийности сопоставимо с томатным соком, а от последнего живот не растет. Просто пиво имеет высокий гликемический индекс».

Диетолог сообщила, что низким гликемическим индексом обладают продукты, содержащие большое количество клетчатки. Прежде всего это — овощи. Клетчатка есть и во фруктах, но они содержат еще и сахар, поэтому стоит относиться к ним с осторожностью.

«Наиболее полезные в этом случае овощи: сельдерей, капуста, зелень, — уточнила собеседница ФАН. — Кроме того, положительное действие окажет ликопин, содержащийся в помидорах, огурцах и луке».

Елена Соломатина рекомендует обратить внимание и на нежирную рыбу, а также грудку курицы или индейки. Кроме того, будут полезны и специи. Несмотря на то, что они могут увеличивать аппетит, они также ускоряют метаболические процессы. Хорошо подходят и молочные нежирные продукты, при этом не стоит отдавать предпочтение полностью обезжиренным вариантам.

«Важно не забывать и о растительном белке, содержащемся в фасоли, горохе и нуте, — отметила диетолог. — Что касается сои и чечевицы, я бы порекомендовала мужчинам быть с ними поосторожней. Эти продукты содержат в большом количестве фитоэстрогены».

В заключение Елена Соломатина оценила роль физических нагрузок в избавлении от излишка висцерального жира.

«Лучше выполнять посильные аэробные нагрузки, — сообщила врач. — Многие люди же считают, что жир уйдет, если они будут качать пресс, но это не так. Абдоминальный жир внутри брюшной полости, который окутывает внутренние органы и не дает им функционировать, останется, а это — самое опасное. Здесь нужен действительно комплексный подход, одними упражнениями ничего не сделать».

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