Более половины россиян довольны своим режимом работы, обязанностями и условиями труда

Москва, 18 июля. Заработок устраивает меньшую половину россиян. Однако большая часть сотрудников положительно высказалась о режиме и условиях работы.

По данным Росстата, уровень заработка устраивает 44% жителей России. При этом 82,8% опрошенных довольны режимом работы. Перечень выполняемых обязанностей нравится 77,1% работников. Положительно об условиях труда высказались 75,9%, а время на дорогу подходит 72,3% опрошенных.

Ранее психологи рассказали, почему россияне ставят карьеру выше личных отношений. По словам эксперта, такой выбор может иметь место при проблемах и сложностях в общении.