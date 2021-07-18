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Более половины россиян довольны своим режимом работы, обязанностями и условиями труда

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:18
Общество
Более половины россиян довольны своим режимом работы, обязанностями и условиями труда
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 18 июля. Заработок устраивает меньшую половину россиян. Однако большая часть сотрудников положительно высказалась о режиме и условиях работы.

По данным Росстата, уровень заработка устраивает 44% жителей России. При этом 82,8% опрошенных довольны режимом работы. Перечень выполняемых обязанностей нравится 77,1% работников. Положительно об условиях труда высказались 75,9%, а время на дорогу подходит 72,3% опрошенных.

Ранее психологи рассказали, почему россияне ставят карьеру выше личных отношений. По словам эксперта, такой выбор может иметь место при проблемах и сложностях в общении.

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работа росстат сотрудники
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