Оппозиционные депутаты не дали главе МВД Грузии выступить в парламенте

Тбилиси, 18 июля. Оппозиционные депутаты не позволили выступить министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури в воскресенье в парламенте.

Они прорвались к трибуне и потребовали отставки главы министерства. Примечательно, что акцию поддержали несколько журналистов оппозиционных телеканалов. Они вывесили с галерки зала заседаний в парламенте плакаты с требованием ухода с должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

Руководство парламента приняло решение заслушать выступление Гомелаури в другой день.

Ранее в Грузии не исключили штурма здания парламента после смерти избитого протестующими оператора одного из местных телеканалов.