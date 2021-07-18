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Оппозиционные депутаты не дали главе МВД Грузии выступить в парламенте

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:05
Происшествия
Оппозиционные депутаты не дали главе МВД Грузии выступить в парламенте
pixabay.com

Тбилиси, 18 июля. Оппозиционные депутаты не позволили выступить министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури в воскресенье в парламенте.

Они прорвались к трибуне и потребовали отставки главы министерства. Примечательно, что акцию поддержали несколько журналистов оппозиционных телеканалов. Они вывесили с галерки зала заседаний в парламенте плакаты с требованием ухода с должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

Руководство парламента приняло решение заслушать выступление Гомелаури в другой день.

Ранее в Грузии не исключили штурма здания парламента после смерти избитого протестующими оператора одного из местных телеканалов.

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