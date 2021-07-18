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В Эстонии предложили провести опрос для выборов кандидатов на пост президента
Политика
В Эстонии предложили провести опрос для выборов кандидатов на пост президента
wikipedia.org  /  Kaupo Kalda

Таллин, 18 июля. Необходимо учесть мнение всех граждан Эстонии, а не только функционеров политических движений, чтобы выбрать кандидата на пост президента страны.

Соответствующее заявление сделал глава представленной в эстонском национальном парламенте Социал-демократической партии Индрек Саар. Об этом он рассказал на странице в соцсети Facebook.

Помимо этого политик напомнил, что в соответствии с Конституцией выборы президента являются полномочием депутатов Рийгикогу (парламент). Также Саар добавил, что отсутствуют какие-либо препятствия для того, чтобы спросить у граждан, кого они хотели бы выдвинуть на пост главы государства.

Ранее политолог Илья Круглей заявил, что решение Таллина установить стену на границе с Российской Федерацией ради поимки незримых «шпионов» является глупым. По словам эксперта, страна собирается потратить средства на ограждение от российской стороны.

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эстония парламент саар
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