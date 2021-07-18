Новак назвал сроки выхода России на докризисный уровень нефтедобычи

Москва, 18 июля. Российская Федерация выйдет на доковидный уровень добычи нефти в мае 2022 года. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак.

Россия увеличит нефтедобычу во второй половине 2021 года за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки, отметил он в интервью телеканалу «Россия-24».

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу (нефти. — Прим. ред.) до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», — сообщил Новак.

Страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года. Такая информация ранее появилась на сайте альянса.