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Новак назвал сроки выхода России на докризисный уровень нефтедобычи

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:10
Экономика
Новак назвал сроки выхода России на докризисный уровень нефтедобычи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 июля. Российская Федерация выйдет на доковидный уровень добычи нефти в мае 2022 года. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак.

Россия увеличит нефтедобычу во второй половине 2021 года за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тысяч баррелей в сутки, отметил он в интервью телеканалу «Россия-24».

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу (нефти. — Прим. ред.) до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», — сообщил Новак.

Страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года. Такая информация ранее появилась на сайте альянса.

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