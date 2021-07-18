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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ян Осин

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:43
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ян Осин

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Ян Осин. Известный блогер и заслуженный артист России обсудили ряд тем, которые касаются современных телешоу. Осин в недавнем прошлом участвовал сразу в двух проектах. И если от «Один в один» у него остались в целом позитивные впечатления, то после участия в «Ну-ка, все вместе!» он решил отказаться.

Мы довольно часто общаемся с Яном Осиным в соцсетях, и я рад, что он пришел ко мне на интервью обсудить современные телешоу, прошедшее Евровидение и переизбыток иностранной музыки в эфире, который начал доминировать над российским звучанием.

Ян довольно часто выступает на официальных мероприятиях, и в последнее время он выходит с репертуаром Иосифа Кобзона. Речь о песнях «Мгновения» и «Песня о далекой Родине». На шоу «Один в один» этот навык пригодился, перевоплощение в Иосифа Давыдовича было по достоинству оценено членами жюри.

Обсудили мы с Яном и его участие в жюри сотни шоу «Ну-ка, все вместе!». Незадолго до финала шоу Осин решил прекратить участие в проекте. Триггером для принятия этого решения стал конфликт, который разгорелся между Симоном Осиашвили и Сергеем Лазаревым. Осиашвили выступал за то, чтобы в проекте оставались артисты, поющие на русском языке, а Лазарев хотел, чтобы дальше проходило больше исполнителей с англоязычными песнями. Яну Осину показалось, что Лазарев перегнул палку в общении с мэтром, и участвовать дальше в шоу ему расхотелось. Да и тема зарплат на подобных телешоу вызывает вопросы: звездам платят, а остальная сотня по сути приходит за пиар.

Кстати, Ян считает, что поездка Манижи на Евровидение с песней на русском языке — это благо, пусть даже вокруг ее текста было много вопросов. Осин считает, что Сербия, Италия и Франция правы в том, что регулярно представляют на Евровидении песни на родных языках, в этом Осин видит силу государств и хороший пример для России.

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