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Российские спортсмены вылетели на Олимпиаду в Токио рейсом Аэрофлота

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:12
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Общество
Российские спортсмены вылетели на Олимпиаду в Токио рейсом Аэрофлота
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 18 июля. Группа Олимпийской команды России отправилась на Игры XXXII в Токио рейсом Аэрофлота в ночь с 17 на 18 июля из аэропорта Шереметьево.

Регистрация спортсменов прошла на специально выделенных стойках с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Об этом рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе Аэрофлота.

Для российских спортсменов выделили широкофюзеляжный самолет Airbus A330. В компании также отметили, что все без исключения экипажи олимпийских рейсов перед вылетом проходят дополнительное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Авиакомпания выполнит 15 рейсов в Токио, Владивосток и обратно. А вот из Владивостока в столицу Японии спортсменов перевезет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».

Олимпийская деревня начала функционировать в Токио с 13 июля. Она рассчитана на единовременное пребывание 18 тыс. спортсменов.

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россия аэрофлот токио олимпиада
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