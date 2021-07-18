Многотысячная демонстрация в поддержку правительства Кубы прошла в Гаване

Гавана, 18 июля. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях в поддержку правительства Мигеля Диаса-Канеля и его предшественника Рауля Кастро в Гаване. Об этом сообщил президент страны на официальной странице в Twitter.

Спустя почти неделю после того, как массовые протесты потрясли островное государство на фоне глубокого кризиса, кубинцы вышли на проправительственные демонстрации с требованиями прекратить протесты, насилие и экономическую блокаду со стороны США. В акциях также участвовали президент Мигель Диас-Кабель и генерал ВС Рауль Кастро.

«Мы пришли показать, что мы поддерживаем революционное правительство и что наш народ выступает за солидарность и любовь», — заявила сотрудница Национального института спорта, физического воспитания и отдыха Эмилия Эрнандес.

Рано утром сторонников нынешней власти созвали в район Пирагуа, недалеко от посольства США, чтобы выступить в поддержку правительства.

С флагами Кубы и левой революционной организации «Движение 26 июля», фотографиями Фиделя Кастро и его брата Рауля демонстранты восхваляли основные фигуры нынешнего правительства и произносили лозунги в поддержку революции.

Представители новостного агентства Efe, присутствовавшие на акциях, сообщили, что мобильный интернет, который был практически полностью отключен с 11 июля, до сих пор не работает.

Тем не менее в социальных сетях распространись фотографии манифестаций, опубликованные высокопоставленными лицами и официальными учреждениями.

Vamos a ponerle corazón a la Obra común. Un corazón del tamaño de nuestras dificultades. #JuntosPodemos

¡Qué viva #Cuba soberana, independientemente y SOCIALISTA! pic.twitter.com/faSvWNc2ta — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 17, 2021

«Давайте всем сердцем возьмемся за общее дело. Сердцем размером с наши проблемы. Вместе мы сможем. Да будет Куба суверенной, независимой и социалистической», — написал президент на официальной странице в Twitter.

Кубинская молодежь, также 3участвовавшая в движении, осудила экономическую, торговую и финансовую блокаду правительством США, которая является серьезным препятствием для развития острова.

Интервью с почти 500 студентами Гаванского университета показали, что ректор и деканы лично призвали учащихся присоединиться к манифестациям.

Ранее в столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны. Участники требовали свободы, демократии и более эффективных мер властей в борьбе с пандемией коронавируса.