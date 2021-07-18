Скабеева шуткой ответила на обращение СБУ к Шойгу с требованием приехать в Мариуполь

Москва, 18 июля. Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала обращение Службы безопасности Украины (СБУ) к главе Минобороны России Сергею Шойгу.

СБУ направило повестку российскому министру с требованием прибыть в Мариуполь 20 июля для «вручения письменного подозрения». Украинские силовики вменяют Шойгу создание военизированных вооруженных формирований, которые якобы не предусмотрены законом. Такую же повестку выписали предпринимателю Константину Малофееву.

Скабеева с иронией прокомментировала вызов главы российского оборонного ведомства на Украину для проведения следственных действий.

«Приедет на танке», — пошутила ведущая политических ток-шоу в Telegram.

Украинские силовики неоднократно пытались провести подобные действия в отношении граждан РФ. Так, в августе 2016 года экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать 18 высокопоставленных лиц. В 2014 году обращения от МВД Украины с требованием приехать на допрос получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России» Сергей Миронов.