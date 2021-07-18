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Русская нейросеть научилась различать эмоции в тексте

Технологии
Русская нейросеть научилась различать эмоции в тексте
pixabay.com  / 

Москва, 18 июля. Российские ученые создали приложение, способное узнать, какие эмоции заложены в тексте.

Планируется, что ПО сможет генерировать работы с необходимым настроением по запросу клиента, пишет 4DPA.

Программа была разработана специалистами Сибирского федерального университета (СФУ). Ученые выяснили, какие именно слова и фразы порождают у людей тот или иной эмоциональный отклик.

Таким образом, специалистам удалось выяснить, какое значение вкладывает человек в слова и предложения, которые пишет, и какие чувства при этом испытывает.

Согласно данным исследований, теперь можно связать влияние гендера, профессии и других характеристик с эмпатией и эмоциональным восприятием в тексте.

«Эмоциональные вычисления востребованы в робототехнике, цифровой медицине, транспорте, игровой индустрии и образовании. Наша система позволяет не только определить эмоциональную окраску текста по множеству признаков, но и помогает генерировать материалы с заданным настроением. Нам уже удалось применить ее для обучения иностранных студентов русскому языку: оказалось, что радостные тексты дают заметно меньший эффект, чем грустные», — пояснили исследователи уникальной технологии. 

Чтобы обучить алгоритм, пришлось проанализировать более 15 тысяч постов в социальной сети «ВКонтакте». Их разделили на восемь видов эмоций. Эксперимент показал, что теперь существует база для создания коммерческого приложения. По прогнозам ученых, ИИ сможет различать эмоции разных людей и организовывать работу в соответствии с их настроением.

Ранее сообщалось, как российские ученые первыми в мире нашли участки мозга, которые «думают» об угрозах. 

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