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Следствие ведут европейцы: как глава ЦБ Ливана нажился на банковской системе страны
Весь мир
Следствие ведут европейцы: как глава ЦБ Ливана нажился на банковской системе страны
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 18 июля. Следователи из Франции и Швейцарии обратились к властям Ливана с просьбой о содействии в расследовании коррупционных схем, напрямую связанных с главой ливанского Центробанка Риадом Саламе. Высокопоставленный чиновник подозревается в использовании должностного положения для обогащения себя и собственного окружения.

Саламе занимает пост главы регулятора с 1993 года. Именно он является архитектором текущей денежно-кредитной политики государства, в настоящее время терпящей коллапс. Функционирование действующей экономической системы опирается на постоянный приток долларов в страну.

Утверждается, что за прошедшие десятилетия чиновник «выстроил» собственную империю внутри ЦБ и стал ее центральным элементом, обеспечив собственную незаменимость для богатых и влиятельных игроков по всему политико-религиозному спектру Ливана.

«Он больше не является главой центрального банка. Он является бухгалтером этой мафии. Он защищает их, и, защищая его, они защищают самих себя», — сообщил член парламента и бывший глава Агентства общей безопасности Ливана Джамиль аль–Сайед.

От Лиммата до Сены

Судебное расследование Франции началось после предварительного расследования национальной финансовой прокуратуры страны. Оно, в свою очередь, было запущено после подачи заявления антикоррупционной группой Sherpa, в котором содержатся обвинения в адрес самого Саламе, некоторых его родственников и главы исполнительного офиса ЦБ Марианны Хойек в незаконном переводе средств из Ливана в швейцарские банки с их последующим отмыванием во Франции. Это делалось преимущественно за счет приобретения дорогой недвижимости как в этих странах, так и в Германии с Великобританией.

Судьи в данном случае обладают широкими полномочиями, включающими в себя обращение за содействием к властям иностранного государства и заморозку незаконно приобретенных активов. При этом адвокат Саламе во Франции Пьер-Оливье Сур сообщает, что его клиент отрицает все обвинения.

Швейцарская же прокуратура начала расследование на основе заявления, поданного правозащитной организацией Accountability Now. В нем утверждается, что Саламе воспользовался услугами принадлежащей его брату брокерской фирмы Forry Associates для продажи гособлигаций Центробанком Ливана. Всего же с 2002 по 2015 годы не менее 330 миллионов долларов комиссионных были переведены на швейцарский счет данной организации.

Помимо этого, прокуроры расследуют информацию о том, что Раджа Саламе — брат чиновника — перевел более 200 миллионов долларов со швейцарского счета в ливанские банки, ассоциированные с влиятельными политическими фигурами республики. Одним из них является Bankmed, принадлежащий семье Рафика Харири — бывшего премьер-министра Ливана, который назначил Саламе главой ЦБ и сын которого — Саад Харири — несколько дней назад подал в отставку с поста премьера.

Взлеты и падения Риада Саламе

До 1993 года подозреваемый являлся частным банкиром Рафика Харири в банке Merrill Lynch. После назначения на государственный пост он стал ответственным за стабилизацию национальной валюты и привлечение иностранных инвестиций для скорейшего восстановления экономики после гражданской войны 1975-1990 гг.

В рамках решения этих задач Саламе установил курс ливанского фунта на уровне 1501 доллар США. Проблема подобной привязки связана с тем, что для поддержания стабильности данной системы необходим постоянный приток валюты в страну. И он не иссякал даже в 2006 году, когда Израиль вторгся в Ливан в рамках операции против «Хезболлы», а также во время мирового экономического кризиса 2008 года.

Помимо финансовых махинаций со стороны Саламе имели место должностные злоупотребления: сыновья видных чиновников получали руководящие должности в ЦБ, а «правильные» бизнесмены, политики и представители СМИ — кредиты на очень выгодных условиях.

С течением времени у республики образовался огромный торговый дефицит, который до поры перекрывался внешними валютными поступлениями. После прекращения притока капитала в 2019 году банки были вынуждены ограничить снятие средств, а Центробанк стал «сжигать» золотовалютные резервы для удержания курса фунта. Одновременно с этим правительство объявило о жестких мерах экономии, что привело к массовым протестам.

Пандемия коронавируса и взрыв в порту Бейрута летом 2020 года, в свою очередь, лишь ускорили падение национальной экономики.

Проявления кризиса

Сбережения абсолютного большинства ливанцев были потеряны с фактическим падением национальной валюты более чем на 90% с 2019 года. Средняя зарплата понизилась с тысячи долларов до 80 долларов, что поставило более половины ливанцев за черту бедности.

В настоящий момент республика испытывает острую нехватку предметов первой необходимости, на улицах регулярно происходят столкновения протестующих с полицией, а президент, парламент и премьер-министр не могут договориться о составе нового правительства.

Для стабилизации ситуации Центробанку Ливана необходимо вливание 50-60 миллиардов долларов. Международный валютный фонд уже предлагал помощь, но при условии проведения независимого аудита, который мог бы вскрыть факты мошенничества в структуре ЦБ. Саламе, в свою очередь, эту проверку блокирует.

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расследование коррупция ливан саламе
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