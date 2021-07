Следствие ведут европейцы: как глава ЦБ Ливана нажился на банковской системе страны

Бейрут, 18 июля. Следователи из Франции и Швейцарии обратились к властям Ливана с просьбой о содействии в расследовании коррупционных схем, напрямую связанных с главой ливанского Центробанка Риадом Саламе. Высокопоставленный чиновник подозревается в использовании должностного положения для обогащения себя и собственного окружения.

France opened the probe into Riad Salameh, a former Merrill Lynch banker, in May following a similar move by Switzerland, where he has been under investigation for months.https://t.co/aiLq01M0KG — Ahed News English (@ala_alahed) July 17, 2021

Саламе занимает пост главы регулятора с 1993 года. Именно он является архитектором текущей денежно-кредитной политики государства, в настоящее время терпящей коллапс. Функционирование действующей экономической системы опирается на постоянный приток долларов в страну.

Утверждается, что за прошедшие десятилетия чиновник «выстроил» собственную империю внутри ЦБ и стал ее центральным элементом, обеспечив собственную незаменимость для богатых и влиятельных игроков по всему политико-религиозному спектру Ливана.

«Он больше не является главой центрального банка. Он является бухгалтером этой мафии. Он защищает их, и, защищая его, они защищают самих себя», — сообщил член парламента и бывший глава Агентства общей безопасности Ливана Джамиль аль–Сайед.

“Every country has its mafia,” Mr. Tanios said. “In #Lebanon, the mafia has its country.” As Lebanon Collapses, Riad Salameh Faces Questions - The New York Times ⁦@NYTBen⁩ https://t.co/eapzJpVjQq — Randa Slim (@rmslim) July 17, 2021

От Лиммата до Сены

Судебное расследование Франции началось после предварительного расследования национальной финансовой прокуратуры страны. Оно, в свою очередь, было запущено после подачи заявления антикоррупционной группой Sherpa, в котором содержатся обвинения в адрес самого Саламе, некоторых его родственников и главы исполнительного офиса ЦБ Марианны Хойек в незаконном переводе средств из Ливана в швейцарские банки с их последующим отмыванием во Франции. Это делалось преимущественно за счет приобретения дорогой недвижимости как в этих странах, так и в Германии с Великобританией.

French anti-corruption judges have taken over the probe into the personal wealth of #Lebanon’s central bank chief Riad Salameh, prosecutors say, raising the likelihood he may face money-laundering charges.https://t.co/u4m4jQu4wT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 17, 2021

Судьи в данном случае обладают широкими полномочиями, включающими в себя обращение за содействием к властям иностранного государства и заморозку незаконно приобретенных активов. При этом адвокат Саламе во Франции Пьер-Оливье Сур сообщает, что его клиент отрицает все обвинения.

Швейцарская же прокуратура начала расследование на основе заявления, поданного правозащитной организацией Accountability Now. В нем утверждается, что Саламе воспользовался услугами принадлежащей его брату брокерской фирмы Forry Associates для продажи гособлигаций Центробанком Ливана. Всего же с 2002 по 2015 годы не менее 330 миллионов долларов комиссионных были переведены на швейцарский счет данной организации.

"One of the criminal complaints that prompted French prosecutors to get involved came from Swiss foundation Accountability Now,.

& by anti-financial crime group Sherpa"

France opens investigation into personal wealth of Lebanon’s Riad Salameh https://t.co/o7m23Qx8wn — Mohammad Ibrahim Fheili (@FheiliIbrahim) June 6, 2021

Помимо этого, прокуроры расследуют информацию о том, что Раджа Саламе — брат чиновника — перевел более 200 миллионов долларов со швейцарского счета в ливанские банки, ассоциированные с влиятельными политическими фигурами республики. Одним из них является Bankmed, принадлежащий семье Рафика Харири — бывшего премьер-министра Ливана, который назначил Саламе главой ЦБ и сын которого — Саад Харири — несколько дней назад подал в отставку с поста премьера.

Взлеты и падения Риада Саламе

До 1993 года подозреваемый являлся частным банкиром Рафика Харири в банке Merrill Lynch. После назначения на государственный пост он стал ответственным за стабилизацию национальной валюты и привлечение иностранных инвестиций для скорейшего восстановления экономики после гражданской войны 1975-1990 гг.

Now, Mr. Salameh is being accused of a perhaps more unforgivable sin: enriching himself and his inner circle through years of corruption.#Corruption #Riad_Salameh #Deep_State https://t.co/e8oYRoxTSI — odiaspora.org (@Odiaspora_org) July 18, 2021

В рамках решения этих задач Саламе установил курс ливанского фунта на уровне 1501 доллар США. Проблема подобной привязки связана с тем, что для поддержания стабильности данной системы необходим постоянный приток валюты в страну. И он не иссякал даже в 2006 году, когда Израиль вторгся в Ливан в рамках операции против «Хезболлы», а также во время мирового экономического кризиса 2008 года.

Помимо финансовых махинаций со стороны Саламе имели место должностные злоупотребления: сыновья видных чиновников получали руководящие должности в ЦБ, а «правильные» бизнесмены, политики и представители СМИ — кредиты на очень выгодных условиях.

Lebanon’s public prosecutor has launched an investigation into central bank governor Riad Salameh, after a Swiss legal request alleged that more than $300 million had been embezzled from the bank through a company owned by his brother. https://t.co/k0WgyY4C80 — The Arab Weekly (@ArabWeekly) May 2, 2021

С течением времени у республики образовался огромный торговый дефицит, который до поры перекрывался внешними валютными поступлениями. После прекращения притока капитала в 2019 году банки были вынуждены ограничить снятие средств, а Центробанк стал «сжигать» золотовалютные резервы для удержания курса фунта. Одновременно с этим правительство объявило о жестких мерах экономии, что привело к массовым протестам.

Пандемия коронавируса и взрыв в порту Бейрута летом 2020 года, в свою очередь, лишь ускорили падение национальной экономики.

Проявления кризиса

Сбережения абсолютного большинства ливанцев были потеряны с фактическим падением национальной валюты более чем на 90% с 2019 года. Средняя зарплата понизилась с тысячи долларов до 80 долларов, что поставило более половины ливанцев за черту бедности.

В настоящий момент республика испытывает острую нехватку предметов первой необходимости, на улицах регулярно происходят столкновения протестующих с полицией, а президент, парламент и премьер-министр не могут договориться о составе нового правительства.

Для стабилизации ситуации Центробанку Ливана необходимо вливание 50-60 миллиардов долларов. Международный валютный фонд уже предлагал помощь, но при условии проведения независимого аудита, который мог бы вскрыть факты мошенничества в структуре ЦБ. Саламе, в свою очередь, эту проверку блокирует.