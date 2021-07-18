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Политолог Джаралла откровенно высмеял СБУ за вызов Сергея Шойгу в Мариуполь
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Политика
Политолог Джаралла откровенно высмеял СБУ за вызов Сергея Шойгу в Мариуполь
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Новость о вызове Сергея Шойгу в Мариуполь службой безопасности Украины (СБУ) выглядит как очередное свидетельство глупости киевских властей. Об этом ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

«Разумеется, вся эта новость является глупостью, но, когда мы рассуждаем об Украине, логика бессильна, — подчеркнул эксперт. — Вне всякого сомнения, в стране действует целый ряд групп влияния, различных команд и группировок, притом это происходит внутри самой власти. Действуют они очень часто разрозненно, совершенно не взаимодействуя друг с другом. Поэтому прозвучавшее идиотическое предложение, ставшее еще в 2014 году поводом для многочисленных шуток, скорее относится к такой же категории ситуаций, когда левая рука не знает, что делает правая».

Владимир Джаралла также обратил внимание, что на Украине вообще отсутствуют какие-либо сигналы к налаживанию отношений с Россией.

«Независимо от смены президентов, политическая система управления на Украине ведет себя исключительно с русофобской позиции, а ее действия подчинены логике постоянной информационной войны против России, — заключил собеседник ФАН. — Прозвучавшая новость о вызове Сергея Шойгу выглядит на этом фоне лишь очередным свидетельством глупости украинских властей, неспособных вести себя независимо и в интересах своей страны».

Ранее украинское издание «Главком» сообщило, что СБУ вызвала главу Минобороны России Сергея Шойгу в Мариуполь 20 июля для «вручения письменного подозрения». Украинская сторона вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ требует, чтобы российский министр прибыл в главное управление ведомства в Донецкой и Луганской областях. Подписал повестку старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН посоветовал Украине не шутить с главой минобороны России.

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Все новости / Политика / Политолог Джаралла откровенно высмеял СБУ за вызов Сергея Шойгу в Мариуполь
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