Сатановский предупредил СБУ, чем может обернуться «вызов» Шойгу в Мариуполь

Москва, 18 июля. Службе безопасности Украины следует быть аккуратнее с «вызовом» главы Минобороны России Сергея Шойгу к себе «на ковер», полагает политолог Евгений Сатановский.

Недавно СБУ вызвала Сергея Шойгу в Мариуполь для вручения «письменного подозрения» о неких «военизированных вооруженных формированиях». Сатановский решил осветить эту новость в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» со свойственным ему ироничным акцентом.

Политолог высмеял попытку СБУ пригласить российского министра «на ковер» в Мариуполь, и отметил, что Шойгу может прибыть даже в Киев, если понадобится. Однако это может обернуться для Украины не слишком приятными последствиями.

«Что не сразу в Киев? Он человек мобильный, в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией», — уточнил Сатановский.

По мнению эксперта, украинская служба безопасности или даже президент страны Владимир Зеленский могли бы уже сразу и главу РФ Владимира Путина позвать к себе.

«Прислал бы в Кремль повестку, в принятом теперь на Украине стиле. Быть там-то и там-то, к такому-то часу, с вещами (перечень), номер кабинета такой-то. По-русски не разговаривать, глаза не отводить», — иронично добавил политолог.

А вот если этот «вызов» проигнорируют в Кремле, то украинцам стоит как обычно начать жаловаться на Россию всем, до кого можно достучаться. В частности, президентам Франции, США и другим западным странам, резюмировал эксперт.

Ранее Евгений Сатановский прокомментировал заявления украинцев о создании ракет, способных «уничтожить» Крым. Киеву придется заплатить за подобные провокации, полагает он.