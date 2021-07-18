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Пушков назвал фарсом решение СБУ «вызвать» Шойгу на допрос

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:31
Политика
Пушков назвал фарсом решение СБУ «вызвать» Шойгу на допрос
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 18 июля. Киевские чиновники не отдают себе отчета в том, что решение «вызвать» на допрос министра обороны РФ Сергея Шойгу является обычным фарсом, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, украинские власти давно живут в «собственной виртуальной реальности», которая позволяет им «выселять» русских из Крыма и «поднимать» собственный флаг над Севастополем.

«В этой придуманной реальности они назначают каких-то людей руководить Крымом, выселяют оттуда 500 тысяч русских, возносят украинский флаг над Севастополем, провозглашают Айвазовского «украинским художником», вызывают в прокуратуру Сергея Шойгу и Константина Малофеева на «следственные действия», словно не отдавая себе отчет в фарсовом характере такого вызова», — сообщил Пушков.

Ранее Служба безопасности Украины вызвала на «следственные действия» министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева. Как утверждают в ведомстве, их подозревают в создании «военизированных вооруженных формирований».

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