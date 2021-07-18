Члены ОПЕК+ утвердили обновленные базовые уровни добычи нефти

Москва, 18 июля. Министры государств ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца следующего года. При этом базовый уровень добычи для некоторых стран скорректировался.

Соответствующей информацией поделился источник, участвующий в переговорах. Согласно представленным данным, для Российской Федерации и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет увеличен на 0,5 млн баррелей в сутки. В результате значение составит 11,5 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Для ОАЭ показатель повышен с 3,17 млн ​​баррелей до 3,5 млн баррелей в сутки. Корректируются также базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака — на 150 тысяч баррелей в сутки. Члены ОПЕК+ договорились продолжить восстановление производства черного золота с августа. Все страны приняли решение увеличить добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно.

Цены на нефть продолжают оставаться под давлением на фоне растущих опасений по поводу воздействия дельта-штамма коронавируса на восстановление глобальной экономики. Стоимость сентябрьских фьючерсов на топливо марки Brent составляет 75,3 доллара за баррель. В результате значение снизилось на 1,56%.