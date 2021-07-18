Военный аналитик объяснил, как России придется исправлять афганский провал США

Москва, 18 июля. Россия и ОДКБ должны быть готовы к возможному отражению террористических атак на постсоветском пространстве, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Он обратил внимание на то, что активность запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 нарастает. Это связано с решением США свернуть свою военную миссию на территории Афганистана, так и не добившись урегулирования кризиса. Теперь России придется исправлять провал американцев. Ситуация может потребовать российского военного вмешательства, тем более, что в сложившейся обстановке нет смысла полагаться на внешнюю поддержку.

По словам Коротченко, России следует готовиться к худшему, в том числе к распространению деятельности вооруженных группировок на постсоветское пространство.

«Мы должны готовить вооруженные силы России, силы ОДКБ к возможному отражению атак террористов на постсоветском пространстве», — сказал аналитик в комментарии для РИА Новости.

Ранее китайский аналитик Пан Гуан заявил, что бегство американских военных из Афганистана толкает Россию на решительные меры по обеспечению безопасности в регионе. Он уверен, что Москва просто не может допустить укрепления боевиков, из-за которого будут страдать страны-партнеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.