Пять человек спасли из горящей квартиры в Астрахани

Астрахань, 18 июля. Спасатели вытащили пять человек из горящей квартиры. Сведений о пострадавших не поступало.

Пресс-служба управления МЧС города Астрахань сообщила о возгорании квартиры в жилом доме на Боевой улице. По сведениям ведомства, пожар захватил более 10 квадратных метров жилой площади.

На месте происшествия пожарные эвакуировали 15 человек. При помощи газо- и противодымзащитным средствам спасателям удалось спасти из квартиры пятерых человек. Ведутся работы по установлению причины возгорания. Во время пожара никто не пострадал.

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