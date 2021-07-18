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Климатологи предупредили о риске сильных штормов по всей Европе
Общество
Климатологи предупредили о риске сильных штормов по всей Европе
pxhere.com  /  pxhere.com

Лондон, 18 июля. Изменения климата могут привести к увеличению числа интенсивных и медленно движущихся штормов на всей территории Европы.

По словам климатологов, в будущем количество дождей будет значительно увеличиваться. Из-за этого к концу XXI века вероятность возникновения сильных штормов вырастет в 14 раз.

Подобное явление уже наблюдалось в Германии и Бельгии. Британские исследователи выяснили, что именно замедленное движение шторма увеличивает количество осадков. Они, в свою очередь, постоянно накапливаются и увеличивают риск внезапных наводнений по всей Европе.

Климат на планете каждое десятилетие в целом становится все теплее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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