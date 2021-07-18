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Оползни и ливни в Мумбаи привели к гибели 24 человек
Происшествия
Оползни и ливни в Мумбаи привели к гибели 24 человек
vk.com  /  Город Красноярск

Мумбаи, 18 июля. Более 20 жителей Мумбаи были госпитализированы в больницу с серьезными травмами из-за ливней и оползней.

Город Мумбаи на западе Индии окружили стихийные бедствия, связанные с ухудшением погодных условий. В результате муссонных дождей и оползней там разрушилось несколько жилых зданий.

В районе Чембур из-за сошедшего оползня обрушились стены в трущобах. Там погибли люди. Спасателям удалось вытащить из-под завалов района живыми 16 человек. Им была оказана медицинская помощь. Ведутся дальнейшие поисковые работы на месте обрушения домов.

По данным гидрометцентра, в Мумбаи с вечера субботы и до середины ночи воскресенья специалисты зафиксировали более 150 мм выпавших осадков. Интенсивные ливни привели к подтоплению районов города, расположенных в низине.

Количество погибших при наводнении в Германии увеличилось до 156. По данным полиции, из-за непогоды могли погибнуть около 670 человек.

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