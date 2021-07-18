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SANA: американский БПЛА атаковал грузовик с продовольствием в Сирии
Армия
SANA: американский БПЛА атаковал грузовик с продовольствием в Сирии
twitter.com  /  @CJTFOIR

Дамаск, 18 июля. Беспилотник ВС США нанес удар по автомобилю с продовольствием на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор в Сирии.

В сообщении сирийского информационного агентства SANA говорится, что инцидент произошел недалеко от границы с Ираком. Позднее уточнялось, что машина с продовольствием была уничтожена американским БПЛА в городе Аль-Бу Кемаль. По имеющейся информации, в результате атаки никто не пострадал.

Стоит отметить, что американские войска незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии. Речь идет о провинциях Дейр эз-Зор, Хасака и Ракка, в которых находятся крупнейшие месторождения нефти и газа.

Официальные сирийские власти неоднократно называл присутствие ВС США на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью незаконного обогащения.

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