Дамаск, 18 июля. Беспилотник ВС США нанес удар по автомобилю с продовольствием на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор в Сирии.

В сообщении сирийского информационного агентства SANA говорится, что инцидент произошел недалеко от границы с Ираком. Позднее уточнялось, что машина с продовольствием была уничтожена американским БПЛА в городе Аль-Бу Кемаль. По имеющейся информации, в результате атаки никто не пострадал.

Стоит отметить, что американские войска незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии. Речь идет о провинциях Дейр эз-Зор, Хасака и Ракка, в которых находятся крупнейшие месторождения нефти и газа.

Официальные сирийские власти неоднократно называл присутствие ВС США на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью незаконного обогащения.