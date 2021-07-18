Полиция в Бразилии уничтожила босса наркокартеля по прозвищу Hello Kitti

Сан-Гонсалу, 18 июля. Полицейские муниципалитета Сан-Гонсалу в штате Рио-де-Жанейро во время спецоперации убили знаменитую наркоторговку, 22-летнюю Раяне Кардозо да Сильвейру, известную под псевдонимом « Hello Kitty » . Вместе с ней застрелили ее отца, Алехандро Луиса Виейра Моура, об этом сообщает издание La Patilla.

“Hello Kitty” cayó muerta en tiroteo junto a cuatro antisociales en Brasil https://t.co/aYlOlMcOZb — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) July 18, 2021

По данным СМИ, « Hello Kitty » — одна из самых разыскиваемых преступниц в Рио-де-Жанейро. В ходе спецоперации правоохранители ликвидировали ее и еще троих человек, среди которых был ее отец.

Местная полиция предлагала вознаграждение в размере 1000 реалов (около 14 тыс. рублей) за любую информацию, помогающую выяснить местонахождение преступников.

15 июля береговая охрана Колумбии при содействии панамских и американских властей изъяла 5,4 тонны кокаина стоимостью около 185 млн долларов. Об этом сообщили колумбийские военно-морские силы.