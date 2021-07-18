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Певица Алиса Мон испытала отвращение после участия в шоу Леры Кудрявцевой

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:15
Шоу-бизнес
Певица Алиса Мон испытала отвращение после участия в шоу Леры Кудрявцевой
instagram.com  /  @alisamon_vsartist

Москва, 18 июля. Певица Алиса Мон вспомнила о своем интервью в проекте телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка призналась, что участие в шоу поссорило ее с семьей.

Исполнительница хита «Подорожник» Алиса Мон с отвращением вспоминает о своем участии в телепроекте канала НТВ. Она призналась, что была неприятно поражена во время съемок. Звезда решила испытать себя в одном из выпусков проекта Леры Кудрявцевой. Во время интервью на артистку посыпались неудобные и острые вопросы, к которым та была не готова. После резонансных откровений, актрису ждало еще одно испытание: конфликт с сыном. Об этом Алиса Мон рассказала в беседе с корреспондентом издания «Собеседник».

«Я решила, что лучший способ защиты — нападение. И сразу ему говорю: «Если тебе что-то не нравится, собирай вещи и иди, живи один!». Хотя я его понимала. У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете», — поделилась певица.

Несмотря на предварительную договоренность о вопросах для интервью, в эфире Мон «вывернули душу наизнанку» и затронули болезненные темы, в частности, речь зашла про аборт. Тем не менее артистка не винит в негативных впечатлениях Леру Кудрявцеву. Певица вспомнила, что один раз теледива отказалась задавать гостье некий вопрос — о его неприемлемом содержании можно лишь догадываться.

Недавно Алиса Мон призналась в проблемах со здоровьем. Об этом артистка рассказала в интервью Борису Корчевникову.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Алиса Мон испытала отвращение после участия в шоу Леры Кудрявцевой
интервью секрет на миллион алиса мон
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