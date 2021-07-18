Дочь онкобольной Заворотнюк подхватила коронавирус

Москва, 18 июля. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом.

Новость о заражении опасной инфекцией модель Анна Заворотнюк рассказала своим подписчикам в Instagram. Она опубликовала фото в разделе Stories, где показала градусник, а также тест на COVID-19 с положительным результатом.

Модель предложила своим подписчикам задать ей любые вопросы, так как теперь ей долго предстоит сидеть взаперти в самоизоляции, чтобы спокойно вылечиться и никого не заразить коронавирусом. Свободное время она намерена посвятить общению с фолловерами.

Судя по всему, карантин дочь актрисы, сыгравшей главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», будет проводить вдали от матери, так как семья старается отгородить онкобольную звезду от любых опасностей. В частности, в дом к Заворотнюк не пускают даже ее близких подруг.