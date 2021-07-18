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Хинштейн обратится в прокуратуру из-за домашнего ареста девушки, сбившей детей
Политика
Хинштейн обратится в прокуратуру из-за домашнего ареста девушки, сбившей детей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 июля. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн планирует отправиться в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, сбившей детей на пешеходном переходе.

Парламентарий пообещал приложить все усилия, чтобы она не понесла чрезмерно мягкого наказания. Он сделал соответствующее заявление в Twitter.

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — подчеркнул Александр Хинштейн.

Ранее в Москве 18-летняя девушка сбила на автомобиле Mazda троих детей, пока те в сопровождении взрослых пересекали нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавших госпитализировали. Пятилетний и трехлетний ребенок умерли, у девятимесячного младенца зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Суд постановил отправить ее под домашний арест до 15 сентября. Москвичи расположили стихийный мемориал на месте трагедии.

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