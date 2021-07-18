Почти 200 тысяч нелегалов задержали на границе Мексики в июне

Вашингтон, 18 июля. Погранично-таможенная служба США (CBP) за июнь задержала 118 тыс. мигрантов на границе с Мексикой. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Customs and Border Patrol says it has apprehended more than 188,000 migrants crossing the U.S.-Mexico border in the month of June, a 21 year high. https://t.co/4JFEmHOZ6J — MSNBC (@MSNBC) July 17, 2021

По данным CBP, в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете пограничных служб. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночестве. Также на юго-западной границе на 8% увеличилось количество задержанных детей, с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% к тому же выросло число семей, стремящихся в Америку — с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

«Мы наблюдаем большое количество звонков о помощи, поступающих в CBP от мигрантов, брошенных на произвол судьбы контрабандистами, не заботящимися о человеческих жизнях. Хотя CBP делает все возможное, чтобы найти и спасти людей, которые потерялись — суть заключается в следующем. Местность вдоль границы пустынна, к этому прибавится сильная летняя жара — в некоторых районах очень опасно для людей», — прокомментировал показатель, исполняющий обязанности комиссара CBP Трой Миллер.

Байден VS федеральный суд

17 июля Федеральный суд Южного округа штата Техаса принял решение о частичном запрете защиты от депортации нелегальных иммигрантов (DACA), прибывших в Америку детьми. Согласно решению, DACA является незаконным постановлением, и исходя из этого необходимо запретить Министерству внутренней безопасности США одобрять любые новые заявки от беженцев. Президент США Джозеф Байден заявил, что обжалует это решение. По словам главы США, запрет ставит сотни тысяч молодых людей перед «неопределенным будущим». Президент призвал законодателей принять проект, чтобы открыть нелегалам путь к гражданству.

Biden promises to appeal immigration ruling, urges Congress to act https://t.co/1914G5MDFt pic.twitter.com/episHY58M0 — Reuters (@Reuters) July 17, 2021

Ситуация на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам марта пограничные службы США задержали 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тыс., что также в несколько раз выше, чем по данным на февраль.

facebook.com / U.S. Border Patrol Laredo Sector

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.