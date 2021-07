Почти 200 тысяч нелегалов задержали на границе Мексики в июне

Вашингтон, 18 июля. Погранично-таможенная служба США (CBP) за июнь задержала 118 тыс. мигрантов на границе с Мексикой. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Customs and Border Patrol says it has apprehended more than 188,000 migrants crossing the U.S.-Mexico border in the month of June, a 21 year high. https://t.co/4JFEmHOZ6J