Депутат Нилов заявил о неактуальности сокращения рабочей недели в России

Москва, 18 июля. Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал идею перехода на четырехдневку в России.

Вопрос о переходе на укороченную рабочую неделю периодически обсуждается, но никаких решений по этой теме власти не принимают из-за неактуальности, объяснил парламентарий.

«Вопрос перспективы четырехдневки обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращенной рабочей недели не было», — пишет Нилов в Telegram-канале.

Депутат отметил, что попытки проведения анкетирования и опросов на эту тему не имеют отношения к актуальности, так как дальше разговоров дело не заходит уже очень давно.

О преимуществах такой системы труда и реальности ее воплощения в России ранее рассказал известный хедхантер, бизнес-консультант и доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров. Этот подход идеально отвечает принципу work-life balance, когда у человека появляется дополнительное время на семью, личный отдых, спорт и развлечения, рассказал он.