Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 20:52
20:49
Шоу-бизнес
Баста объяснил, почему никогда не изменял жене
20:48
Экономика
Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
20:47
Общество
Сын Боярского прокомментировал сообщение о хорошем состоянии артиста
20:46
Спорт
Черчесов вылетел в Москву на переговоры по трудоустройству
20:46
Политика
Политические последствия немецкого наводнения оценили в Великобритании
20:45
Происшествия
Журналистка Завьялова задержана в Москве
20:44
Армия
В Австралии провели первые испытания американских ЗРК Patriot
20:43
Шоу-бизнес
Долина поделилась архивным видео с Пугачевой в Юрмале
20:42
Происшествия
В Петербурге пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за уловки мошенников
20:42
Весь мир
Скандалы на выборах-2020 заставили 17 штатов США ужесточить избирательное законодательство
Все новости

Было и было: Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:05
Общество
Было и было: Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил организациям самостоятельно принимать решения об обязательности проверки QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе. Стоило бы рассматривать работу этой системы на постоянной основе? Как определить эффективность меры? В разговоре с ФАН врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов.

Российский политик не считает целесообразным введение данной меры на постоянной основе. Предполагалось, что нововведение будет работать в рамках эпидемиологических мероприятий и контролировать непривитых граждан.  

«Это попытка использовать современные технологии в контроле за передвижением людей, которая была официально объявлена. В данном случае это запрет непривитым гражданам посещать предприятия общепита. Хотя в Москве предприятия общественного питания не были главной причиной распространения инфекционного заболевания», — говорит Геннадий Онищенко.

Было и было: Депутат Онищенко высказался о системе QR-кодов
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Введение системы QR-кодов сильно отразилось на доходности предприятий общественного питания. По мнению депутата, владельцы кафе и ресторанов могут обратиться в суд с претензиями на этот счет.

«Очевидно, что эта мера снизила доходность этих предприятий и по большому счету они могут даже предъявить свои претензии с точки зрения эффективности и тех потерей, которые они понесли. Но все равно я не думаю, что они пойдут на это», — отмечает собеседник ФАН.

Введение системы QR-кодов излишне впечатлительные граждане восприняли как попытку вселенского контроля за обществом. Однако врач-эпидемиолог нашел, что ответить даже любителям заговоров.   

«У меня самый простой телефон, таких, наверное, уже нет в продаже. Хотя его тоже можно проконтролировать, узнать, где я нахожусь, и при необходимости даже услышать, что я говорю. А эти современные аппараты можно прослушать, зафиксировать местонахождение, частоту дыхания. С точки зрения любителей заговоров, кто думает, что их проверяют и пытаются контролировать, это тоже не сработало. Кого надо и без того контролируют», — говорит специалист.

Было и было: Депутат Онищенко высказался о системе QR-кодов
 / Невские Новости

По мнению депутата, введение QR-кодов никакой особой роли не сыграло. Однако этот случай имел место, и это нужно было бы тщательно проанализировать.    

«Сколько людей пользовалось предприятиями общественного питания, на сколько уменьшилось пользование общепита после введения системы QR-кодов, сколько человек, так сказать, «садились на тротуар». У нас же это очень актуально, когда столы и стулья выставляются на улицу. Конечно, стоило бы изучить то, во сколько это обошлось казне, сколько потеряла экономика. Потому что эпидемиологическую эффективность посчитать нельзя. Эти данные опубликовать, хотя, если их опубликовать, то у людей появится желание подать в суд. Поэтому было и было», — заключил эксперт.

Ранее решение об отмене системы QR-кодов в Подмосковье принял глава региона Андрей Воробьев. Оно объясняется стабилизацией ситуации с коронавирусом в области.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Было и было: Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов
онищенко qr-код пандемия общепит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru