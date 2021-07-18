Было и было: Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил организациям самостоятельно принимать решения об обязательности проверки QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе. Стоило бы рассматривать работу этой системы на постоянной основе? Как определить эффективность меры? В разговоре с ФАН врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался о системе QR-кодов.

Российский политик не считает целесообразным введение данной меры на постоянной основе. Предполагалось, что нововведение будет работать в рамках эпидемиологических мероприятий и контролировать непривитых граждан.

«Это попытка использовать современные технологии в контроле за передвижением людей, которая была официально объявлена. В данном случае это запрет непривитым гражданам посещать предприятия общепита. Хотя в Москве предприятия общественного питания не были главной причиной распространения инфекционного заболевания», — говорит Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Введение системы QR-кодов сильно отразилось на доходности предприятий общественного питания. По мнению депутата, владельцы кафе и ресторанов могут обратиться в суд с претензиями на этот счет.

«Очевидно, что эта мера снизила доходность этих предприятий и по большому счету они могут даже предъявить свои претензии с точки зрения эффективности и тех потерей, которые они понесли. Но все равно я не думаю, что они пойдут на это», — отмечает собеседник ФАН.

Введение системы QR-кодов излишне впечатлительные граждане восприняли как попытку вселенского контроля за обществом. Однако врач-эпидемиолог нашел, что ответить даже любителям заговоров.

«У меня самый простой телефон, таких, наверное, уже нет в продаже. Хотя его тоже можно проконтролировать, узнать, где я нахожусь, и при необходимости даже услышать, что я говорю. А эти современные аппараты можно прослушать, зафиксировать местонахождение, частоту дыхания. С точки зрения любителей заговоров, кто думает, что их проверяют и пытаются контролировать, это тоже не сработало. Кого надо и без того контролируют», — говорит специалист.

/ Невские Новости

По мнению депутата, введение QR-кодов никакой особой роли не сыграло. Однако этот случай имел место, и это нужно было бы тщательно проанализировать.

«Сколько людей пользовалось предприятиями общественного питания, на сколько уменьшилось пользование общепита после введения системы QR-кодов, сколько человек, так сказать, «садились на тротуар». У нас же это очень актуально, когда столы и стулья выставляются на улицу. Конечно, стоило бы изучить то, во сколько это обошлось казне, сколько потеряла экономика. Потому что эпидемиологическую эффективность посчитать нельзя. Эти данные опубликовать, хотя, если их опубликовать, то у людей появится желание подать в суд. Поэтому было и было», — заключил эксперт.

Ранее решение об отмене системы QR-кодов в Подмосковье принял глава региона Андрей Воробьев. Оно объясняется стабилизацией ситуации с коронавирусом в области.