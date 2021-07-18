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Дженнифер Лопес «перепутали» с 13-летней дочерью на новом фото
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес «перепутали» с 13-летней дочерью на новом фото
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 18 июля. Латиноамериканская поп-дива Дженнифер Лопес не перестает радовать совершенной внешностью в 51 год. Новые фотографии звезды обескуражили фанатов по всему миру.

Голливудская актриса опубликовала новую фотографию, на которой позирует с13-летней дочерью Эмми. На снимке они позируют под лучами солнца, счастливо улыбаясь. Джей Ло отметила, что проводит выходные в компании своего «кокосика».

Многочисленные поклонники артистки пришли в восторг от увиденного, завалив публикацию тонной восторженных отзывов. Многие лестно отметили, что артистка выглядит настолько молодо, что на фотографии сложно отличить — кто из двоих красавиц мама, а кто дочь.

«Вы похожи на близнецов, это так мило. Можно даже перепутать!»;

«Вы обе выглядите такими красивыми и молодыми, не оторвать взгляд»;

«Такие милые. Легко перепутать, потому что Джей вообще не стареет», — сообщили пользователи под публикацией.

В последние месяцы имя Дженнифер Лопес не сходит с первых полос западных изданий. Всему виной возобновленный роман между артисткой и голливудской звездой Беном Аффлеком. Отношения артистов развиваются настолько серьезно, что они планируют купить совместный особняк за 65 миллионов долларов.

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