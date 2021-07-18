Звезда «Содержанок» Марина Зудина призналась в зависимости от Олега Табакова

Москва, 18 июля. Актриса Марина Зудина 35 лет провела в счастливых отношениях с режиссером Олегом Табаковым. Недавно звезда призналась, что ее в ее браке могла быть созависимость.

Конец брака актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова настал лишь со смертью последнего: прежде их не могли разлучить ни скандалы, ни разница в возрасте. Вдова артиста тщательно оберегает память о покойном муже и с удовольствием делится теплыми воспоминаниями об их семье. Недавно звезда сериала «Содержанки» призналась, что могла быть зависима от возлюбленного, но была рада этому. Об этом сообщает издание «7 дней».

«Тридцать пять лет рядом был мужчина, с которым мы были единым целым, одной планетой. Психологи назвали бы наши отношения созависимостью. Может быть... Но это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная», — призналась актриса.

Зудина отметила, что в ее браке с Табаковым были и тяжелые моменты. Семья артистки переживала непростой период, когда режиссер столкнулся с онкологическим заболеванием. После смерти мужа актриса переживает новый этап и уже примирилась с тем, что впереди звезду ждут «новые горизонты».

Недавно Зудина поддержала телеведущую Юлию Меньшову. Актриса опубликовала обращение, в котором попыталась утешить звезду после смерти отца, режиссера Владимира Меньшова.