Ангелы в белых халатах: как российские медики спасли известного политика с Украины

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко лег на лечение в столичную больницу. Что послужило причиной для госпитализации, политик уточнять не стал.

Подробнее о самочувствии Журавко рассказал в своем Telegram-канале 8 июля. Он уведомил подписчиков, что «сломался», и ему требуется помощь квалифицированных врачей. По его словам, организм столкнулся с серьезными проблемами, поэтому ему требуется срочная операция. Сроки лечения политик назвать не смог, но выразил надежду на скорое выздоровление.

Десять дней спустя украинский политик вновь отчитался перед своими подписчиками о состоянии своего здоровья. По его словам, он перенес серьезную операцию.

«Я недавно попал в Московскую городскую больницу имени С. С. Юдина. Являюсь инвалидом первой группы с детства. Порой бывает очень тяжело, но я эти трудности стараюсь преодолевать и не показывать виду, не жаловаться на проблемы, которые существуют. Хочу вам сказать, мне это очень сильно помогло легко довериться врачам, без всякой опаски лечь на операционный стол и перенести серьезную операцию», — сказал он.

vk.com / Алексей Журавко

Кроме того, украинский политик поблагодарил московских медиков за высокий профессионализм. Журавко отметил, что не сомневается в их способности качественно «отремонтировать» организм.

«Я искренне благодарен всему персоналу этой больницы. Кормят хорошо. Уважительно относятся. Медсестры все делают для того, чтобы я быстро восстановился. Главные специалисты-врачи делают все, чтобы у меня нормально проходило заживление в послеоперационный период. Хочу вам сказать, больница современная. Оборудование суперсовременное, палаты европейского уровня. Каждый день я слышу пролеты медицинского вертолета. Москва — это действительно суперсовременный мегаполис мирового уровня», — указал он.

Бывший депутат Верховной рады выразил благодарность всему медицинскому персоналу Московской городской больницы имени С. С. Юдина и отметил их нелегкую работу, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Искренне, от всей души я хочу сказать огромное человеческое спасибо моим лечащим докторам, которых уважаю и ценю: Елене Анатольевне Багдасаровой, Алиму Анатольевичу и их ассистентам. А младшему персоналу — низкий поклон до земли. Я знаю, что им сейчас трудно. Поэтому я их назвал ангелами в белых халатах», — заявил политик.

Алексей Журавко также обратился к украинцам, из которых в последнее время пытаются сделать русофобов. По его словам, граждане Российской Федерации с большой любовью относятся к украинцам. Политик также заявил, что украинцы и россияне должны жить вместе.

«Хочу вам, украинцы, сказать то, что я прочувствовал как украинец с украинским паспортом. Я не увидел никакой злобы. Здесь к украинцам относятся как к братскому народу. Россияне, больные, медики и обычные люди понимают прекрасно, что на самом деле происходит на Украине и кто ей управляет. Люди — это одно, а власть — это другое. Меня положили в больницу, не задавая вопрос о моей национальности. Ни один доктор, ни одна медсестра в упрек не сказали мне какое-то оскорбительное слово, что я украинец и что украинцы как-то неправильно себя ведут. Одним словом, уважительно ко мне относились. В этой больнице работают таджики, армяне, белорусы, украинцы, чеченцы и представители других национальностей. Что я вам хочу сказать: мы — единый, братский, большой многонациональный народ. Мы должны жить вместе», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности — русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия — их враг.