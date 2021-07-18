Коротченко раскрыл замысел США с «троянским конем» для Центральной Азии

Москва, 18 июля. Решение США свернуть военную миссию в Афганистане не означает, что у Вашингтона больше нет интересов в регионе, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Джо Байденом возможность совместного использования российских баз в Центральной Азии.

По мнению Коротченко, если Россия и могла предложить подобное, то лишь из дипломатических побуждений. При этом в Москве прекрасно понимают, что США никогда не будут координировать свои действия с РФ.

«Ни операций, ни совместных баз между РФ и США не будет», — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости.

В то же время он обратил внимание на «троянского коня», который американцы создали в регионе с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в соседствующий с Афганистаном странах. Речь идет о местных специалистах, которые прежде сотрудничали с Пентагоном.

Федеральное агентство новостей /

«Данная категория лиц может сыграть в указанных странах роль «троянского коня» и стать при определенных условиях детонатором дестабилизации, именно той самой «последней каплей», которая обрушит внутриполитическую стабильность», — разъяснил Коротченко.

Он уверен, что данный замысел США представляет серьезную угрозу для бывших советских республик. Не исключено, что эскалация напряженности повлечет за собой волну государственных переворотов.

Ранее в прессе сообщили, что президент России Владимир Путин предложил главе США Джо Байдену совместную координацию действий по Афганистану. Таким образом российский лидер намеревался предотвратить строительство американских баз в регионе.