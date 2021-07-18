Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 14:49
14:47
Общество
Эксперты призвали прекратить хаотичную застройку побережья в Крыму
14:45
Общество
В Петербурге ограничили вход в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ
14:43
Экономика
В США увеличилось число действующих нефтяных буровых установок
14:40
Политика
На Украине заявили о нападении на пограничников на участке границы с Россией
14:38
Видео
Поздравление Путина с Днем металлурга. События дня
14:37
Происшествия
Дело сбившей детей на переходе москвички могут передать в СК РФ
14:35
Происшествия
Более десяти человек пропали без вести при крушении судна у берегов Либерии
14:34
Армия
Как новый Як-141 поможет России «нагнуть» армию потенциального врага
14:34
Армия
Сатановский предупредил СБУ, чем может обернуться «вызов» Шойгу в Мариуполь
14:31
Общество
Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
Все новости

Коротченко раскрыл замысел США с «троянским конем» для Центральной Азии

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:08
Армия
Коротченко раскрыл замысел США с «троянским конем» для Центральной Азии
Global Look Press  /  Simon Klingert/ZUMAPRESS.com

Москва, 18 июля. Решение США свернуть военную миссию в Афганистане не означает, что у Вашингтона больше нет интересов в регионе, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Джо Байденом возможность совместного использования российских баз в Центральной Азии.

По мнению Коротченко, если Россия и могла предложить подобное, то лишь из дипломатических побуждений. При этом в Москве прекрасно понимают, что США никогда не будут координировать свои действия с РФ.

«Ни операций, ни совместных баз между РФ и США не будет», — сказал эксперт в комментарии для РИА Новости.

В то же время он обратил внимание на «троянского коня», который американцы создали в регионе с целью дальнейшей дестабилизации обстановки в соседствующий с Афганистаном странах. Речь идет о местных специалистах, которые прежде сотрудничали с Пентагоном.

Коротченко раскрыл замысел США с «троянским конем» для Центральной Азии
Федеральное агентство новостей  / 

«Данная категория лиц может сыграть в указанных странах роль «троянского коня» и стать при определенных условиях детонатором дестабилизации, именно той самой «последней каплей», которая обрушит внутриполитическую стабильность», — разъяснил Коротченко.

Он уверен, что данный замысел США представляет серьезную угрозу для бывших советских республик. Не исключено, что эскалация напряженности повлечет за собой волну государственных переворотов.

Ранее в прессе сообщили, что президент России Владимир Путин предложил главе США Джо Байдену совместную координацию действий по Афганистану. Таким образом российский лидер намеревался предотвратить строительство американских баз в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Коротченко раскрыл замысел США с «троянским конем» для Центральной Азии
россия сша афганистан центральная азия коротченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru