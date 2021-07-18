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В США придумали оригинальное прозвище секретному российскому стелс-истребителю

  /   Обновлено: 18 июля 2021 13:53
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Армия
В США придумали оригинальное прозвище секретному российскому стелс-истребителю
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

Вашингтон, 18 июля. Новый российский одномоторный истребитель, презентация которого состоится 20 июля, уже получил прозвище в США, заявили американские эксперты.

Россия готовится к презентации новейшего легкого истребителя, оснащенного одним двигателем, на авиасалоне МАКС-2021, который стартует 20 июля в аэропорту Жуковский. В настоящий момент информации о новинке пока нет, причем даже его внешность остается загадкой, так как прибывший в аэропорт образец скрыт черным чехлом. Чтобы подогреть интерес публики, в Сети был опубликован загадочный видеоролик, в котором присутствует множество отсылок к шахматной тематике. Многие эксперты пытаются разгадать тайный посыл российских инженеров. Как пишет военный аналитик Дилан Маслов в статье для Defence Blog, перевод которой приводит «ПолитРоссия», американцы уже придумали образцу оригинальное прозвище.

Официальное название нового российского самолета в настоящий момент также окутано тайной, однако американские разведчики уже прозвали его «Крикуном» (Screamer), отметил автор материала. По его словам, секретный истребитель оснащен массивным воздухозаборником, расположенным в носовой части, что придает ему определенное сходство с самолетом X-32, разработки которого ведутся в США. Он подчеркнул, что такие выводы можно сделать по имеющимся фото макета самолета. Именно эта деталь и стала причиной того, что крылатая машина получила такое прозвище. Аналитик также считает, что российская новинка похожа и на американский стелс-истребитель F-35.

Ранее военный аналитик Сергей Андреев рассказал о перспективном вооружении нового одномоторного истребителя. По его словам, секретный самолет сможет нести различные бомбы и ракеты как во внутренних скрытых отсеках, так и на внешней подвеске. Главной же изюминкой станет новый гиперзвуковой боеприпас, который позволит образцу пускать на дно вражеские корабли, в том числе и авианосцы, с безопасного расстояния. Эксперт уточнил, что легкий истребитель не сможет стать носителем гиперзвукового «Кинжала», поэтому для него разрабатывают вдвое уменьшенную копию этой ракеты.

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россия сша истребитель прозвище МАКС-2021 крикун defence blog
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