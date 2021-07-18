США обвинили Иран в затягивании переговоров по ядерной сделке

Тегеран, 17 июля. Официальный представитель Ирана на переговорах по ядерной сделке в Вене Аббас Арагчи заявил, что следующий раунд диалога должен состояться после вступления в должность нового президента Эбрахима Раиси в августе.

«Мы находимся на этапе перемен, поскольку сейчас в нашей столице продолжается демократическая передача власти. По этой причине венские переговоры, очевидно, должны быть приостановлены до прихода нашей новой администрации», — написал он в Twitter.

ICYMI: Iran not ready to resume Vienna talks until after Raisi inaugurated. Vienna talks now not expected to resume before mid-August. Iranian delay could indicate that the Raisi team believes they can negotiate a better deal. https://t.co/xJkwQwubhU — Laura Rozen (@lrozen) July 15, 2021

Также Арагчи заявил, что США и Великобритания должны прекратить увязывать диалог о ядерной сделке с переговорами об обмене заключенными, о которых Иран сообщал на этой неделе.

The US and UK must stop linking a humanitarian exchange with the JCPOA issues, the head of Iran's negotiating team in Vienna talks said.https://t.co/aDi4Ir6l3Z — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) July 18, 2021

«Завтра обеими странами могут быть освобождены по десять заключенных, если США и Великобритания выполнят свою часть сделки», — сказал Арагчи.

Однако официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс отверг достижение договоренности по этому вопросу. Он назвал слова представителя Ирана в отношении арестованных граждан Штатов «лишь жестокой попыткой возродить надежды их семей».

В ответ официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде назвал эти заявления «возмутительными».

«Обмен был согласован с США и Великобританией в Вене за рамками переговоров по СВПД и предполагал освобождение 10 заключенных с каждой из сторон», — подчеркнул он.

Iranian foreign ministry spokesperson Saeed Khatibzadeh described the US denial that an agreement has been reached to exchange prisoners as "outrageous". https://t.co/xU7Lzd1GNc — Rudaw English (@RudawEnglish) July 18, 2021

Подобная ситуация произошла в мае текущего года, когда Вашингтон опроверг сообщения СМИ Исламской республики о соглашении об обмене заключенными за разморозку иранских активов на сумму 7 миллиардов долларов.

В настоящее время в тюрьмах Исламской республики находятся несколько американцев иранского происхождения, в том числе лица, имеющие двойное гражданство. Правозащитники уже обвиняли Тегеран в том, что он использует их в качестве рычага воздействия на переговорах с другими государствами.

В обмен на их освобождение Иран требует выпустить из заключения всех своих граждан, которые попали под действие санкций и были задержаны США и их союзниками.

Также Прайс обвинил руководство Ирана в попытках переложить ответственность за задержку в переговорах по сделке.

«Эти комментарии являются возмутительной попыткой снять с себя вину за нынешний тупик», — ответил он на слова Арагчи о необходимости дожидаться прихода нового иранского правительства.

US accuses Iran of trying to deflect blame for nuclear talks impasse https://t.co/bDtka619ps — Syeda Shabana Ashraf (@SyedaShabanaAsh) July 18, 2021

«Мы готовы вернуться в Вену, чтобы завершить работу по взаимному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий, как только Иран примет необходимые решения», — подчеркнул Прайс, отметив, что задержка в диалоге не способствует достижению результата.

Напомним, что 20 июня завершился очередной раунд переговоров по возвращению Ирана и США к выполнению условий СВПД, из которого Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке в 2018 году. В ответ Иран ускорил развитие национальной ядерной программы и достиг уровня обогащения урана в 60%. После вступления в должность нового президента США Джо Байдена его администрация инициировала непрямые переговоры с Исламской республикой по вопросам возвращения сторон к выполнению условий сделки.

Несмотря на заявления о достигнутом прогрессе на переговорах, по итогам шестого раунда участники не пришли к окончательному решению. При этом администрация уходящего президента Ирана Хасана Роухани ранее неоднократно предупреждала о необходимости прийти к консенсусу до вступления в должность Эбрахима Раиси. Умеренное правительство выражало опасения что он, будучи представителем лагеря консерваторов и сторонником жесткой политики в отношении Запада, может сорвать достигнутый в ходе переговоров прогресс и вызвать ряд новых санкций в отношении Тегерана.