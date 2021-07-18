Рэпер Bahh Tee пресек вопросы о семье после рождения ребенка

Москва, 18 июля. Рэп-исполнитель Bahh Tee отреагировал на вопросы о семье после рождения первенца. Артист рассказал, почему не планирует раскрывать факты о жене и ребенке.

Музыкант Бахтияр Алиев, который прославился под псевдонимом Bahh Tee, недавно впервые стал отцом. Радостная новость привлекла внимание к артисту не только со стороны друзей и поклонников, но и прессы, ведь обычно тот тщательно оберегает семью от потенциальной публичности. В ответ на интерес к своей персоне рэпер решил окончательно расставить все точки над «i»: он опубликовал Stories, где объяснил, почему не делится подробностями о своей семье.

«Сразу отвечу на вопросы по поводу имени, пола, роста, веса ребенка: здесь история та же, что и с матерью ребенка, моей женой. Когда женился, я обозначил свой статус: я женат. Показывать частную жизнь семьи я не хочу, тем более этого не хочет моя жена, а я уважаю ее выбор — она не хочет публичности. Так же с ребенком: я не собираюсь выставлять его напоказ», — заявил артист.

Bahh Tee также подчеркнул: он не скрывает жену и ребенка, но не готов смешивать семью и работу. Тем не менее звезду часто можно встретить в ресторанах или торговых центрах.

Несмотря на внимательное отношение к приватности, Bahh Tee сам сообщил о рождении ребенка. Музыкант поделился фото на руках с первенцем.