Аэропорт Якутска работает в ограниченном режиме из-за смога

Якутск, 18 июля. Аэропорт Якутска не закрыли, но он работает в ограниченном режиме. Это связано с сильным задымлением в регионе из-за лесных пожаров.

Согласно последним сведениям, десять рейсов на прилет и девять на вылет задержаны. Два полета отменили. Некоторые из них должны были осуществляться 19 и 20 июля. Аэропорт начнет принимать самолеты, как только погодные условия улучшатся. В настоящее время задержаны рейсы до Москвы, Сочи, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами в Якутии. За прошедшие 24 часа область возгорания превысила 100 тыс. гектаров, сообщалось ранее.