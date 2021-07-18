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Аэропорт Якутска работает в ограниченном режиме из-за смога

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:04
Общество
Аэропорт Якутска работает в ограниченном режиме из-за смога
flickr.com  /  @bertknot

Якутск, 18 июля. Аэропорт Якутска не закрыли, но он работает в ограниченном режиме. Это связано с сильным задымлением в регионе из-за лесных пожаров.

Согласно последним сведениям, десять рейсов на прилет и девять на вылет задержаны. Два полета отменили. Некоторые из них должны были осуществляться 19 и 20 июля. Аэропорт начнет принимать самолеты, как только погодные условия улучшатся. В настоящее время задержаны рейсы до Москвы, Сочи, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесными пожарами в Якутии. За прошедшие 24 часа область возгорания превысила 100 тыс. гектаров, сообщалось ранее.

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якутия аэропорт лесной пожар
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