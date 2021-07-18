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Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
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Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
Общество
Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
pixabay.com  / 

Несмотря на то, что картофельная болезнь хлеба не несет серьезной угрозы здоровью и жизни человека, употреблять зараженные ею продукты не стоит. Об этом в беседе с ФАН заявила российский врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Специалист поддержала свежие рекомендации Роспотребнадзора, подтвердив, что летом риск поражения хлеба картофельной палочкой серьезно возрастает, особенно если температура воздуха становится выше 30 градусов. Поэтому в жару особенно важно соблюдать простые меры предосторожности, способные уберечь от употребления некачественного продукта.

«Обращайте внимание на внешний вид и запах хлебобулочных изделий. Какие есть подозрения на то, что хлеб испорчен? Например, он может стать влажным, особенно внутри. Если чувствуете какой-то посторонний запах, например переспелых фруктов или овощей, то это тоже может быть признаком проблем», — сказала Круглова.

Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
pixabay.com  / 

Такие продукты лучше не хранить дома, а как можно быстрее выбрасывать при первых признаках болезни. Из-за пористой структуры и влажности хлеба она развивается довольно стремительно, а значит, продукт становится непригоден для использования, даже вторичного (приготовления сухарей или добавления в фарш).

«Не покупайте хлеб впрок. Всегда лучше, если каждый день на вашем столе будет свежий хлеб. Также его не стоит хранить в полиэтиленовых пакетах — лучше в каких-то мешочках, сшитых из хлопка. Это будет профилактикой проблемы», — отметила еще один совет федеральной службы эксперт.

Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
pixabay.com  / congerdesign

В дополнение врач посоветовала не забывать о санитарной обработке разделочных досок, а также корзинок и хлебниц для хранения продуктов — для этих целей вполне подойдет 3% уксусная кислота.

«Еще в плане профилактики преимущество будут иметь ржаной и цельнозерновой хлеб. Не только в плане профилактики картофельной болезни, но и в плане правильного и здорового питания. Такой хлеб содержит больше пищевых волокон и витаминов группы B, в том числе магния», — подытожила Наталья Круглова.

Ранее врач-диетолог поделилась советами по выбору качественного мороженого. Чтобы холодное лакомство вас порадовало своими вкусовыми качествами, обращайте внимание на состав, срок годности и внешние изъяны продукта при покупке.

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здоровье хлеб диетолог хлебобулочные изделия
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