Два человека погибли после опрокидывания автомобиля в Ростовской области

Ростов-на-дону, 18 июля. Два человека погибли, а третий травмировался после того, как автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

Как сообщили в управлении пропаганды ГИБДД по Ростовской области, происшествие произошло в Верхнедонском районе на 62 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

Скорая, прибывшая на место аварии, констатировала смерть водителя и оказала первую помощь пострадавшей, которая скончалась по дороге в больницу. Третий пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, отделался легкими ушибами.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, причиной данного ДТП могла послужить усталость водителя.

Ранее ФАН сообщал, что авария в Родионово-Несветайском районе Ростовской области унесла жизни отца и сына, которые ехали на мотоцикле. Автомобиль Hunday врезался в выезжающий со второстепенной грунтовой дороги мотоцикл Honda.