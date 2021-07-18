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Два человека погибли после опрокидывания автомобиля в Ростовской области
Происшествия
Два человека погибли после опрокидывания автомобиля в Ростовской области
гибдд.рф  /  ГИБДД России

Ростов-на-дону, 18 июля. Два человека погибли, а третий травмировался после того, как автомобиль съехал на обочину и перевернулся. 

Как сообщили в управлении пропаганды ГИБДД по Ростовской области, происшествие произошло в Верхнедонском районе на 62 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan съехал на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

Скорая, прибывшая на место аварии, констатировала смерть водителя и оказала первую помощь пострадавшей, которая скончалась по дороге в больницу. Третий пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, отделался легкими ушибами.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, причиной данного ДТП могла послужить усталость водителя.

Ранее ФАН сообщал, что авария в Родионово-Несветайском районе Ростовской области унесла жизни отца и сына, которые ехали на мотоцикле. Автомобиль Hunday врезался в выезжающий со второстепенной грунтовой дороги мотоцикл Honda.

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