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Блогер Валя Карнавал назвала Егора Крида трусом после выхода альбома Pussy boy
Шоу-бизнес
Блогер Валя Карнавал назвала Егора Крида трусом после выхода альбома Pussy boy
vk.com  /  Егор Крид

Москва, 18 июля. Российский блогер Валя Карнавал записала видеообращение, в котором, по мнению поклонников, высказалась об исполнителе Егоре Криде.

Многие россияне считают, что между звездами долгое время был роман, который завершился не очень красиво. Впервые об этом заговорил Крид несколько дней назад. Артист выложил большое количество Stories, где обвинил бывшую возлюбленную, чье имя не назвал, чуть ли не во всех смертных грехах. О бывшей девушке стало подробнее известно после выхода долгожданного рэп-альбома. В одной из композиций музыкант упомянул Карнавал.

Долгое время поклонники ждали реакции от 19-летней блогерши. В своем TikTok-аккаунте она обратилась к некому мужчине, назвав его трусом. Никаких имен Валя Карнавал называть не стала.

«Показал свое животное нутро, трус», — заявила звезда на камеру.

Поклонники уверены, что в видео речь идет именно о музыканте, который недавно выпустил альбом. Многие до сих пор гадают и активно спрашивают, что же такого произошло между артистами, что они так некрасиво расстались.

Тем временем новая пластинка Крида Pussy Boy получилась намного откровеннее, чем предыдущие работы артиста. В благодарность за это поклонники активно продвинули альбом и он занял первое место на Apple Music.

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карнавал крид признание pussy boy
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