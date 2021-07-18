Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 14:48
14:47
Общество
Эксперты призвали прекратить хаотичную застройку побережья в Крыму
14:45
Общество
В Петербурге ограничили вход в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ
14:43
Экономика
В США увеличилось число действующих нефтяных буровых установок
14:40
Политика
На Украине заявили о нападении на пограничников на участке границы с Россией
14:38
Видео
Поздравление Путина с Днем металлурга. События дня
14:37
Происшествия
Дело сбившей детей на переходе москвички могут передать в СК РФ
14:35
Происшествия
Более десяти человек пропали без вести при крушении судна у берегов Либерии
14:34
Армия
Как новый Як-141 поможет России «нагнуть» армию потенциального врага
14:34
Армия
Сатановский предупредил СБУ, чем может обернуться «вызов» Шойгу в Мариуполь
14:31
Общество
Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
Все новости

Папа римский впервые обратился к верующим после болезни

  /   Обновлено: 18 июля 2021 13:55
Общество
Папа римский впервые обратился к верующим после болезни
Pr Scr vaticannews.va  /  пресс-служба Ватикана

Ватикан, 18 июля. Папа римский Франциск впервые обратился к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра после выписки из больницы имени Агостино Джемелли.

Понтифик обратился к прихожанам со своей традиционной проповедью. Сообщается, что сейчас Франциск продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на кишечник в своей резиденции, которая находится в Ватикане.

При этом папа римский уже выступал с проповедью прямо с балкона 11-го этажа римской больницы. Тогда он впервые произнес молитву «Ангел господень». Многочисленные верующие приветствовали появление понтифика бурными аплодисментами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Папа римский впервые обратился к верующим после болезни
операция папа римский проповедь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru