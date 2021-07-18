Папа римский впервые обратился к верующим после болезни

Ватикан, 18 июля. Папа римский Франциск впервые обратился к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра после выписки из больницы имени Агостино Джемелли.

Понтифик обратился к прихожанам со своей традиционной проповедью. Сообщается, что сейчас Франциск продолжает восстанавливаться после перенесенной операции на кишечник в своей резиденции, которая находится в Ватикане.

При этом папа римский уже выступал с проповедью прямо с балкона 11-го этажа римской больницы. Тогда он впервые произнес молитву «Ангел господень». Многочисленные верующие приветствовали появление понтифика бурными аплодисментами.