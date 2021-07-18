Жители Пскова лишились воды на сутки из-за аварии на коммуникациях

Псков, 18 июля. Горводоканал отключил горячую и холодную воду в домах местных жителей в связи с ремонтом и заменой оборудования. Во время запуска на магистральном водопроводе случилась авария.

После ЧП без воды оказались сотни горожан. Также было отключено водоснабжение в гостиницах и больницах. Специалисты подвозили ее в цистернах. Воду должны были вернуть в квартиры ночью, но этого не произошло.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку. По его словам, сейчас происходит поэтапное восстановление, поэтому вода стала поступать в дома. Однако граждане все равно испытывают неудобства.

Ситуация осложняется погодными условиями. Люди, как говорит глава, выстраиваются в очередь и скупают воду в магазинах. Также приостановлена работа общепита.

Ранее масштабные отключения происходили в Саратове. Жителям трех районов приходилось обходиться подвезенной технической водой. Из-за работ на коммуникациях водоснабжение в десятках домов было временно отключено.