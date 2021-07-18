Федерация обратится в МВД из-за допинга гребцов Моргачева и Сорина

Москва, 18 июля. Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпийских играх в Токио.

Федерация гребного спорта России (ФГСР) готовит материалы для обращения в правоохранительные органы на фоне дисквалификации двух российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, в пробах которых было выявлено запрещенное вещество. Об этом сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

«Мы пока проводим расследование в рамках федерации, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура», — передает ТАСС слова руководителя федерации.

По словам Свирина, федерация обратится к юристам, после чего обратится в правоохранительные структуры.

О положительных допинг-пробах А Моргачева и Сорина стало известно неделю назад. Гребцы отобрались на предстоящую Олимпиаду, но в результате были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Вскрытие вторых проб подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Федерация планирует провести тестирование на полиграфе гребцов и административного персонала организации.