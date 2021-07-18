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Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами в республике

  /   Обновлено: 18 июля 2021 13:56
Общество
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами в республике
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Якутск, 18 июля. Ситуация с лесными пожарами на территории Якутии остается сложной, в борьбе с огнем задействованы все силы. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

Сейчас в регионе благодаря совместным усилиям местных властей и федеральных ведомств удалось потушить большое количество пожаров. В Якутии принимают все необходимые меры для стабилизации обстановки.

При этом угрозы огня ни столице республики, ни другим населенным пунктам нет, заверил Николаев. Однако содержание вредных частиц, по данным сервиса IQAir, в городском воздухе превышает допустимую норму примерно в 59 раз.

Аэропорт Якутска тем временем перевели в ограниченный режим работы из-за накрывшего город смога. Задымление вызвали лесные пожары.

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