Закладчицу с собачкой задержали в Уфе при попытке сбыть наркотики

Уфа, 18 июля. Сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая гуляла с маленькой собачкой по городу и разбрасывала наркотические закладки.

По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, речь идет о 51-летней женщине респектабельной внешности, которая ходила по городу в большой шляпе и не вызывала никаких подозрений у прохожих. Во время прогулки она оставляла наркотики в тайниках.

«Подозреваемую быстро вычислили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. На днях злоумышленницу задержали с поличным в тот момент, когда она раскладывала в тайник очередной товар во дворе дома на улице Белякова», — отмечается в сообщении полицейских.

Свертки с порошкообразным веществом женщина маскировала под камни, которые очень сложно было отличить от настоящих. При себе у нее нашли 78 пакетиков с наркотиками, а при обыске дома — еще 15 упаковок, а также материалы для фасовки и весы.

Ранее сообщалось о задержании целой банды наркоторговцев в Волгограде. При обыске у местных жителей изъяли почти килограмм запрещенных веществ.